Confira o calendário da primeira parcela do 13º para quem recebe o salário mínimo (R$ 1.212)

Final do NIS 1: 25 de abril Final do NIS 2: 26 de abril Final do NIS 3: 27 de abril Final do NIS 4: 28 de abril Final do NIS 5: 29 de abril Final do NIS 6: 2 de maio Final do NIS 7: 3 de maio Final do NIS 8: 4 de maio Final do NIS 9: 5 de maio Final do NIS 0: 6 de maio