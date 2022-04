MUDANÇAS NO FORMULÁRIO PPP

Uma das portarias publicadas pelo INSS exclui a necessidade de carimbo com CNPJ e cargo no formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), além de monitoração biológica para ter acesso à aposentadoria especial. A partir de agora, será necessário o CPF do responsável pela assinatura. de quem assinou o formulário.