Lucia Maggi e família

Mulher mais rica do Brasil, Lucia Maggi (89) é mãe do ex-governador do Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura do Governo Temer, Blairo Maggi. Ela e a família são fundadoras da Amaggi, empresa do ramo do agronegócio. A riqueza dos Maggi é estimada em US$ 6,9 bilhões (R$ 32 bilhões).