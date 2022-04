Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF)

A PGDF abriu concurso com 65 vagas para provimento e outras 35 para formação de cadastro reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal. O salário é de R$ 22.589,59. É necessário ensino superior em Direito e registro na OAB. As inscrições devem ser feitas até às 18 horas do dia 3 de maio no site do Cebraspe, com taxa de R$ 240.