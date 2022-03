IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu um novo processo seletivo para o Censo Demográfico 2022. Ao todo, são 12 vagas para Coordenador Censitário Subárea, em 11 municípios de AM, GO, MG, MT, MS, PA e PR. Os salários são de R$ 3.100,00. As inscrições são gratuitas e vão até esta quarta (23), online ou presencialmente nos endereços divulgados no edital, que pode ser encontrado na seção "Trabalhe Conosco" do site do órgão.