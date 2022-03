Como anda a proposta?

O projeto foi apresentado em 2020, avançou em 2021 e ganhou ainda mais força com o agravamento da crise econômica em 2022. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou no fim de 2021 a proposta que assegura, excepcionalmente nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro do abono anual devido aos segurados e dependentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).