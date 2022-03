Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE)

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) tem 60 vagas abertas para defensor público, com salários de R$ 27.528,09. É necessário ter ensino superior. As inscrições estão abertas até 5 de abril no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.