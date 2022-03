E, nas próximas semanas, o álcool deve ficar mais atrativo também em outros estados do país. Veja como calcular:

No posto de combustível, veja o preço da gasolina e multiplique o valor por 0,7. Se o resultado for menor do que o valor do litro do etanol, abasteça com gasolina. Se o resultado for maior do que o valor do litro do etanol, abasteça com etanol.