Se tem mais de 65 anos

Na ficha “rendimentos isentos e não tributáveis”, criar um novo item, selecionar a opção “10 – Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais”, e informar: No campo “tipo de beneficiário”: se é o titular da declaração ou um dependente que está recebendo. O CNPJ e nome da fonte pagadora O valor da parcela isenta da aposentadoria e o valor da parcela isenta do 13º salário. Essa informação está no bloco 4 do informe de rendimentos.