Ministério Público do Acre (MP-AC)

O Ministério Público do Acre (MP-AC) está com inscrições abertas para um concurso com 10 vagas para Promotor de Justiça Substituto. É necessário ter formação em Direito e no mínimo três anos de atividade jurídica. O salário é de R$ 30.404,42. As inscrições podem ser feitas até esta terça (8) em https://cebraspe.org.br/concursos/. A taxa é de R$ 350.