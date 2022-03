Imposto de Renda 2022: veja como baixar o programa de Receita Federal

A Receita Federal anunciou as regras para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2022, ano-base 2021. O programa já está disponível no site do órgão. Para este ano, o prazo para entrega da declaração completa é de 7 de março até o dia 29 de abril. Não houve reajuste na tabela e os valores são os mesmos do ano passado.