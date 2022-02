Marinha abre concurso com 960 vagas para nível médio

As inscrições têm início no dia 14 de fevereiro e seguem abertas até 24 de março. Para se candidatar, o interessado deve: ser do sexo masculino; ter entre 18 e 22 anos no dia 30 de junho de 2023; ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m; ter nível médio completo; não ser casado ou não ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes.