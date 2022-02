Veja como consultar e resgatar valores no site do BC:

Acesse o site do Banco Central No caso de pessoa física, informe CPF e data de nascimento; No caso de empresas, informe CNPJ e data de abertura; Em caso de valores a receber, o sistema informará uma data de retorno ao site para que seja solicitado o resgate do saldo existente; Anote a data e o horário agendados; No dia agendado, acesse o site do BC e use seu login do portal Gov.br para solicitar o resgate.