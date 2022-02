Ministério Público do Acre (MP-AC)

O Ministério Público do Acre (MP-AC) está com inscrições abertas para um concurso público com 10 vagas para promotor de justiça substituto. As oportunidades são destinadas a bacharéis em Direito com no mínimo três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de março em cebraspe.org.br/concursos/.