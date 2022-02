Criptomoedas são tributadas?

Sim. Quem possui precisa declará-las no Imposto de Renda. Lucros obtidos com a negociação de criptomoedas são tributados sempre que as vendas ultrapassarem R$ 35 mil no mês. Movimentações abaixo disso são isentas. As alíquotas são as mesmas dos ganhos de capital.