Se aprovada, vão haver duas formas de calcular a aposentadoria:

Para quem começou a contribuir após 28/11/1999 O cálculo do valor dos benefícios será feito com base em todas as contribuições efetuadas pelo segurado desde a filiação ao INSS até o mês anterior à data em que o benefício for requerido. Para quem contribuía antes 28/11/1999: O cálculo do valor dos benefícios será feito com base nas contribuições efetuadas pelo segurado desde julho de 1994 até o mês anterior à data em que o benefício for requerido.