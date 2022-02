Com a venda das linhas de celulares da Oi, vou ter que pagar mais pelos meus pacotes de serviços?

Segundo especialistas, a saída da Oi, empresa que tradicionalmente pratica os preços mais baixos do mercado, aumenta a concentração do setor e pode resultar em alta de preços de pacotes de celulares pré e pós-pagos. Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em novembro passado, aponta que o preço da Oi por Gigabite, no pré-pago, chega a custar até um quinto do valor das concorrentes em São Paulo, e pode ser até 60% menor nos pacotes oferecidos em Recife.