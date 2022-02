Aplicativos bancários

Os usuários devem tomar cuidado com o uso dos apps em locais públicos e no transporte coletivo. Se a pessoa é roubada ou tem o celular furtado com o aparelho desbloqueado, o criminoso pode conseguir acesso ao aplicativo bancário e fazer transferências via Pix. Não utilize o recurso de "lembrar/salvar senha" em navegadores e sites.