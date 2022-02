Copom reajusta Selic em 1,5 ponto percentual e juros atingem 10,75%

O Comitê de Políticas Monetárias (Copom) do Banco Central reajustou, nesta quarta-feira (2), a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual. Com isso, a Selic atinge 10,75% ao ano, o maior patamar em cinco anos. Segundo o comunicado do BC, ainda há desconfianças sobre o arcabouço fiscal do país. Em nota, o Copom ainda prevê a inflação acima do teto central previsto pelo mercado financeiro.