INSS: CNH, RG, vacinação vão valer como prova de vida; veja mudanças

Agora, a obrigação de fazer a prova de vida é do INSS

"A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS. Como faremos? Com todas as bases de todos os órgãos do governo", afirmou hoje o presidente do INSS, José Carlos Oliveira em cerimônia no Palácio do Planalto. "Nós faremos a busca dessas bases, tanto no governo federal, estadual e municipal, e também em entidades privadas", continuou.