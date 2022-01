Veja como consultar se você tem dinheiro a receber de contas inativas

Quanto vou receber?

Agora, o usuário volta para a página do Registrato para incluir login e senha. Clica então em Valores a receber. Para receber os valores de volta, há duas opções que estarão disponíveis na área da consulta. Se o cliente encontrar um aviso "Solicite aqui" significa que o banco aderiu ao Termo do BC que prevê a devolução do valor via Pix na sua conta em até 12 dias úteis. Excepcionalmente, o banco poderá pagar via TED ou DOC, mas desde que no prazo de até 12 dias úteis e desde que na conta onde você registrou a chave Pix indicada no Registrato.