IBGE encerra hoje o prazo para inscrição no concurso; veja como fazer

O IBGE encerra nesta sexta-feira (21), as inscrições para as seleções com 206.891 mil vagas temporárias. As contratações são para a realização do Censo 2022. Ao todo são 183.021 vagas para recenseador; 18.420 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM). Veja como se inscrever →