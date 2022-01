Luciano Rocha Carrefour instalará caixas para compra e venda de criptomoedas

A rede de supermercados Carrefour anunciou que instalará caixas eletrônicos para criptomoedas em suas unidades na Europa. Com isso, os clientes poderão comprar e vender suas criptomoedas diretamente através destes caixas.

De acordo com a empresa, a novidade foi possível graças a uma parceria com a Weex Capital, empresa que provê caixas eletrônicos de criptomoedas. Por isso que, a princípio, os caixas serão instalados em unidades do Carrefour na Espanha, país de origem da Weex.

No entanto, a empresa não descarta que outros países possam receber a novidade futuramente. Isso inclui o Brasil, país no qual a rede Carrefour foi adquirida pelo Grupo Pão de Açúcar.

Com os caixas instalados, os clientes do Carrefour poderão comprar e vender criptomoedas. Pouco foi detalhado sobre o funcionamento das operações, mas as compras e vendas serão restritas ao valor de € 990 (cerca de R$ 6,2 mil na cotação atual).

Carrefour expande atuação

Agora, o Carrefour expande sua atuação para além da tecnologia blockchain, adotada pela rede desde 2019. Os supermercados da rede utilizam a tecnologia para rastrear as origens de diversos alimentos, como leite e produtos infantis.

No Brasil, o Carrefour utiliza a tecnologia para rastrear apenas carne suína e laranja, mas na Europa o uso é bem mais difundido. De acordo com o site da marca, os próprios clientes podem rastrear o histórico de vários produtos na blockchain.

"A construção de relações de confiança com o consumidor é necessária tanto para o produtor quanto para o distribuidor. A food chain (nome da rede utilizada pelo Carrefour) é uma resposta a esta necessidade do cliente. Escaneando o código QR no rótulo do produto, o consumidor pode acessar informações transparentes por meio de seu smartphone", disse a empresa.

O mercado de caixas eletrônicos de criptomoedas registrou uma forte expansão em 2021. Conforme noticiou o CriptoFácil, 20 mil equipamentos foram instalados somente naquele ano, com destaque para El Salvador, que registra 332 caixas do tipo. A Espanha possui 77 deles, conforme dados do Coin ATM Radar.