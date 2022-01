Brasil tem 220 mil vagas de concurso público; salários vão a R$ 20 mil

Ministério da Economia abre 2 mil vagas com salários até R$ 6 mil

O Ministério da Economia liberou nesta terça-feira (11) as inscrições para concurso público com 2,1 mil vagas na pasta. O cadastro pode ser feito no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), responsável pelo certame, até 14 de fevereiro. As vagas são para técnico previdenciário, analista técnico e analista de negócios. Os salários variam entre R$ 1,7 mil e R$ 6,1 mil.