IPCA

Para o IPCA, considerado a inflação oficial do país, os economistas que formulam o Boletim elevaram a expectativa de 5,03% para 5,09%. Ainda assim estará acima do centro da meta do Banco Central, que é de 3,5% em 2022. Para 2023 o mercado elevou a projeção de 3,36% para 3,40%. A meta para o ano que vem é 3,25%, considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%