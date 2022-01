Vale-gás

Pagamento do vale-gás começa a ser concedido no dia 18 de janeiro. Benefício de R$ 52 será pago para 5,5 milhões de famílias em todo o Brasil, Para 100 mil famílias que moram em cidades de Minas Gerais e Bahia, que foram afetadas pelas chuvas, o benefício foi antecipado do vale-gás . Para recebimento do auxílio é necessário utilizar o cartão e senha para saque do Auxílio Brasil, cujo aplicativo ajuda a consultar a disponibilidade do benefício.