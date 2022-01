Brasil tem 221 mil vagas de concurso público; salários vão a R$ 33 mil

IBGE prorroga inscrições de concurso com 207 mil vagas

Agora, é possível se candidatar a uma das vagas até as 16h (horário de Brasília) do dia 21 de janeiro. As vagas são temporárias e estão divididas da seguinte forma: 183.021 vagas para Recenseador: salário varia de acordo com a produção e a taxa de inscrição é de R$ 57,50; 18.420 vagas para Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700 e taxa de inscrição de R$ 60,50; 5.450 vagas para Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100 e taxa de inscrição de R$ 60,50.