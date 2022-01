IPVA

Com o aumento da inflação e valorização de carros novos e usados irá impactar fortemente no Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA). Em alguns casos, o reajuste poderá chegar a R$ 800. Para tentar aliviar o reajuste, estados propuseram aumentar a possibilidade de parcelamento do imposto. Em São Paulo, por exemplo, o IPVA poderá ser dividido em cinco vezes.