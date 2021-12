Concurso do INSS: serão mais de 7575 vagas com salários de até R$ 8.357,07

Serão 7.575 vagas sendo 6.004 ofertas destinadas ao cargo de técnico do seguro social e 1.571 para analista do seguro social. Para o cargo de técnico, o salário inicial é de R$ 5.447,78, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458, e é necessário ensino médio completo. Já para o cargo de analista, a remuneração inicial é de R$ 8.357,07 por mês, contado com o auxílio, é cobrada formação superior em diversas áreas de atuação (incluindo serviço social, administração, engenharia, direito, pedagogia, psicologia, comunicação, ciências sociais, arquitetura e letras, entre outras) .