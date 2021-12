R$ 1,5 bi pagos este mês

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou para os TRFs (Tribunais Regionais Federais) o total de R$ 1,461 bilhão para o pagamento das RPVs (Requisições de Pequeno Valor). Com isso, os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que venceram, em novembro, ações de concessão ou revisão de benefícios de até 60 salários mínimos (correspondente a R$ 66 mil), recebem nos próximos dias.