Auxílio Brasil: veja quem recebe R$ 400 esta semana

Quem recebe esta semana?

13 de dezembro (segunda) Beneficiários com NIS de final 2 14 de dezembro (terça) Beneficiários com NIS de final 3 15 de dezembro (quarta) Beneficiários com NIS de final 4 16 de dezembro (quinta) Beneficiários com NIS de final 5 17 de dezembro (sexta) Beneficiários com NIS de final 6