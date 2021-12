Poupança mudou de rendimento

Se a taxa básica estiver abaixo de 8,5%, o cálculo é um, se estiver acima, outro. No cenário atual, com os juros a 7,75% ao ano, a poupança rende 70% do valor da Selic mais a Taxa Referencial (TR), uma taxa calculada pelo Banco Central que leva em conta, entre outros fatores, o patamar da Selic. Como ela está zerada, o rendimento da poupança seria de 5,53% ao ano.