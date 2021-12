No Rio Grande do Sul, o curso da Brigada Militar tem 4 mil vagas

O subsídio na graduação de Soldado da Brigada Militar equivale ao valor de R$ 4.689,23 e demais vantagens, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto no período em que estiver no Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM), no qual a jornada será de acordo com o Currículo de Ensino e Regimento Interno das Escolas;