Valor

O programa prevê 50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil a cada dois meses. O valor médio do botijão em 2021 é de R$ 102,48. Ou seja, cada família deve receber R$ 51,24. A estimativa para o ano que vem é que o valor médio do botijão suba para R$ 112,48.