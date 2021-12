Além disso...

Também devem devolver o auxílio emergencial as pessoas que recebiam um segundo benefício assistencial do governo federal, como aposentadoria, seguro desemprego ou Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e cidadãos com vínculo empregatício quando o benefício foi pago ou identificados com renda incompatível com o recebimento.