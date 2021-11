Mais de 11 mil cidadãos recebem auxílio emergencial em 3 de dezembro

Um novo lote do auxílio emergencial será pago em 3 de dezembro. Os beneficiados são mais de 11 mil cidadãos que tiveram o benefício negado em outubro e apresentaram contestação ou com requerimentos provenientes de decisões judiciais. Os resultados podem ser conferidos no link abaixo: