Veja 4 dicas para quitar suas dívidas e terminar o ano no azul

Pesquise e compare ofertas antes de comprar

O e-commerce passou a ser um facilitador na hora de comprar o que precisamos, principalmente no último um ano e meio com o fechamento de lojas físicas durante as restrições da pandemia. Com isso, muitas pessoas que não compravam pela internet antes, passaram a comprar. A dica é: use a internet a seu favor. Crie alertas, monitore preços, compare ofertas e condições de pagamento em diferentes lojas.