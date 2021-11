APÓS 5 ANOS

A maioria das contas só poderão ser descartadas após cinco anos do pagamento da dívida; Faturas de cartão de crédito, Imposto de Renda, IPTU, IPVA, extratos bancários, empréstimo e financiamento estão entre as contas que demoram para ser jogadas no lixo. Contas de TV por Assinatura, consórcio, planos de saúde e mensalidade escolar também devem ficar mais tempo ocupando espaço na pasta do contribuinte.