GARANTIA DE ENTREGA

Segundo o Procon-SP, a empresa deve entregar o produto dentro do prazo prometido no site. Caso passe desse prazo, o responsável pelo produto deverá entrar em contato com o consumidor para justificar ou atender a solicitação do comprador. Nesse caso, o consumidor poderá solicitar a devolução do dinheiro pela desistência da compra, adquirir um produto similar ou forçar a entrega do produto.