Fonte de recursos:

Aumento do Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre combustíveis; Dividendos da Petrobras; Dos bônus de assinatura das rodadas de licitação de blocos para a exploração e produção de petróleo e gás natural, ressalvadas as parcelas eventualmente destinadas à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural (PPSA) e aos estados, Distrito Federal e municípios; Parcela da União referente ao valor dos royalties de petróleo e gás natural; Venda de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos destinada à União; Outros recursos previstos no Orçamento da União.