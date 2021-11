Com salário mínimo em R$ 1.210, benefícios do INSS devem subir 10% em 2022

Nesta quarta-feira (17), a equipe econômica do governo federal elevou a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2021 de 8,4% para 10,04%. Esse indicador é usado para calcular o reajuste do salário mínimo. Com isso, o valor do piso salarial subirá dos R$ 1.100 atuais para R$ 1.210 no ano que vem.