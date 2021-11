Quais benefícios estão na mira do pente-fino do INSS?

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC/LOAS é um benefício de um salário mínimo (R$ 1.100) por mês, para pessoas idosas, com mais de 65 anos, ou com deficiência ou incapacidade de longa duração, que possuam renda familiar de até ¼ do salário mínimo por pessoa. Nesse caso, não é necessário ter contribuído com o INSS.