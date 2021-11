Quanto devo pagar pelas contribuições em atraso?

No caso de contribuintes facultativos, o cálculo do valor em atraso é feito no próprio site da Receita Federal. O mesmo acontece no caso de contribuintes autônomos com dívidas inferiores a cinco anos. Já no caso de autônomo com dívidas acima de cinco anos, o pagamento corresponderá a 20% da média de 80% das últimas arrecadações para cada mês em atraso, e os juros serão equivalentes a 0,5%. Já a multa será de 10% do valor da arrecadação.