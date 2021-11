Auxílio emergencial: saque da 7ª parcela retorna amanhã, confira o calendário

Auxílio Brasil começa a ser pago em dez dias, mas ainda com dúvidas

A partir do 17 de novembro, o governo federal iniciará o pagamento de seu novo benefício social: o Auxílio Brasil. No entanto, o atraso na votação da PEC dos Precatórios e a indefinição sobre a Reforma do Imposto de Renda coloca a proposta do governo em xeque.