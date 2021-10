Reivindicações

Redução do preço do diesel e revisão da política de preços da Petrobras, conhecida como Preço de Paridade de Importação (PPI); Constitucionalidade do Piso Mínimo de Frete; Retorno da Aposentadoria Especial com 25 anos de contribuição ao INSS e a inclusão do desconto do INSS pago pelo caminhoneiro (PL2574/2021) na Lei do Documento de Transporte Eletrônico; Aprovação do novo Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas (PLC 75/2018); Aperfeiçoamentos na proposta do Voto em trânsito no Senado. Melhoria e criação de Pontos de Parada e Descanso (Lei 13.103/2015) entre outras medidas;