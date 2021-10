Faltando 47 dias para a MP caducar

O projeto do Auxílio Brasil está há 73 dias parado no Congresso. A saída para pagar os R$ 400 prometidos deve ser mais uma PEC que permite despesas fora do teto de gastos. A equipe econômica fala em R$ 30 bilhões para bancar o aumento até dezembro de 2022. Entenda as consequências se o governo optar por essa solução. 👇