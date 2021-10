Auxílio Brasil: entenda as consequências de furar o teto de gastos

O presidente Jair Bolsonaro decidiu destinar R$ 30 bilhões fora do teto de gastos para ampliar o valor pago atualmente no Bolsa Família no novo Auxílio Brasil e deve contar com a ajuda do Congresso na aprovação da PEC dos precatórios com alterações nas regras do teto de gastos. Veja as consequências →