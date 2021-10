Quem pode se inscrever?

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550); Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300); Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo; Pessoas que moram sozinhas - constituem as chamadas famílias unipessoais; Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família.