Por que o lançamento do programa foi adiado?

A decisão de que o governo pagaria mais do que os R$ 300 previstos inicialmente repercutiu mal na Bolsa, sob temor de que a situação fiscal do país se deteriore ainda mais. Além disso, para alguns integrantes do governo, o novo valor ultrapassa os limites econômicos e prejudica o desenvolvimento dos cofres do país. Isso porque R$ 100 dos R$ 400 propostos estariam fora do teto de gastos - regra que limita as despesas do governo. As projeções apontam que a União gastaria cerca de R$ 30 bilhões fora do teto.