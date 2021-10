Mudanças - parte II

Para os trabalhadores rurais, a idade mínima para se aposentar é de 55 anos para mulheres e 60 para os homens, ambos com 15 anos de contribuição. Professores, da rede pública ou privada, devem ter 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens. O tempo mínimo de contribuição é de 25 anos, independente do gênero. Policiais e agentes penitenciários devem ter no mínimo 55 anos de idade e 25 anos de contribuição tanto para as mulheres, quanto para os homens.